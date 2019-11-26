المغرب: إيقاف داعشي يروج للفكر المتطرف

أعلنت الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية اليوم الثلاثاء إيقاف متطرف \33 سنة\ موال لداعش بمدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط يروج للفكر الجهادي و الفكر المتطرف.

وحسب البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في متابعة قضايا الإرهاب، فإن المشتبه به يقوم بالترويج للفكر المتطرف والإشادة بما يسمى "بالدولة الإسلامية" عبر تطبيقات ومواقع التواصل خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي، مع التحريض على القيام بعمليات إرهابية باسم "داعش" على طريقة "الذئاب المنفردة".

وأظهرت الأبحاث، حسب البلاغ ذاته، أن المعني بالأمر، الذي كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، على اتصال بقيادات إعلامية ل “داعش” ومناصرين لهذا التنظيم بالخارج.

وضبطت قوات الأمن لدى المتهم العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء كان يستعمل بعضها في نشر مقاطع مصورة مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.