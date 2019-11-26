رئيس أكاديمية الأزهر: الدورات التدريبية تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ

قال الدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، إن الدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية، تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وتدريبهم على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة والمفاهيم المغلوطة، بأسلوب علمي مستنير.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الرابعة لأعضاء لجان الفتوى المصريين، في الدورة الرابعة التي كانت تحت عنوان "إعداد المفتي المعاصر"، والتي استمرت لمدة شهر ونصف، بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وحفل تخريج الأئمة والوعاظ المصريين في الدورة الثانية بعنوان "الفقه وقضاياه المعاصرة"، والتي امتدت لشهر ونصف بمدينة البعوث بالإسكندرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأكد عيسى، أن الأزهر يعقد آمالًا كبيرة على الأئمة والوعاظ في نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تعلموها بالأزهر، والتي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الاختلاف والتنوع لدى أفراد المجتمع، وتحصين الشباب من الأفكار المتشددة والمتطرفة، التي يقعوا فيها ضحية للجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدم المجتمعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحفيظ نائب رئيس الأكاديمية، إن الأزهر الشريف - على مر تاريخه - كان ولا يزال الحارس الأمين على الإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقًا، يؤدي رسالته ويتحمل مسؤولية الحفاظ على الدين وتراثه، وعلومه الشرعية والعربية وغيرها، مؤكدا ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الفكر الأزهري المعتدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإحياء قيمة التآلف والتسامح وتقوية روح الوحدة الوطنية والتماسك والاستقرار بين أفراد المجتمع.