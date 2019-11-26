قال تقرير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الايدز إن عدد الإصابات الجديدة بالمرض خلال 2018 بلغ 1.7 مليون شخص وإن عدد الإصابات الجديدة انخفض بنسبة 28% خلال الفترة من 2010 إلى 2018 في شرق وجنوب إفريقيا (المنطقة الأكثر إصابة بالايدز)، كما انخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقات والشابات (15 و24 سنة) في المنطقة من 0.8% في عام 2010 إلى 0.5% في عام 2018 بانخفاض تصل نسبته إلى 42%.

وأضاف التقرير الذي صدر اليوم /الثلاثاء/ أن ما يقدر بنحو 24.5 مليون شخص من أصل 37.9 مليون مصاب بالفيروس على العلاج حتى منتصف العام الحالي 2019، وأنه مع ذلك لا تزال الشابات والفتيات يتحملن وطأة الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية حيث إن أربعة من أصل كل خمسة إصابات جديدة بالفيروس بين المراهقين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هى من بين الفتيات.

ونوه إلى أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية انخفض بنسبة 4% فقط خارج شرق وجنوب إفريقيا منذ عام 2010 وذكر أنه مما يثير القلق المتزايد ظهور إصابات جديدة بالفيروس في بعض المناطق حيث ارتفع العدد السنوي للاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 29% في شرق أوروبا ووسط اسيا وبنسبة 10% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبنسبة 7% في أمريكا اللاتينية.

وأوضح التقرير أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الاطفال قد انخفض بنسبة 41% منذ عام 2010 وأن ما يقرب من 82% من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية يخضعن لعلاج مضاد للفيروس، محذرا من أن نصف جميع الأطفال الذين يولدون بفيروس نقص المناعة البشرية والذين لم يتم تشخيصهم في وقت مبكر سيموتون قبل بلوغهم سن الثانية وذكر انه على المستوى العالمي تم اختبار 59٪ فقط من الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية قبل شهرين من العمر.