ضبط شخصين بحوزتهما لوحة أثرية تحمل نقوش فرعونية للبيع يشتبه بأثريتها

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين حال عرضهما لوحة تحمل نقوش فرعونية للبيع يشتبه فى أثريتها بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، بحيازة قطعة أثرية بغرض الإتجار وعرضها على العُملاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزته لوحة من الحجر الأسود منقوش عليها بعض الرسومات الفرعونية داخل سيارة قيادة شخص آخر مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.