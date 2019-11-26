المبعوث الأممي الخاص لسوريا: التشاور مستمر مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية

قالت جنيفر فينتون المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن إن المبعوث مستمر في مشاوراته مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية السورية أحمد كزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وهادي البحرة رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية؛ من أجل استئناف المباحثات بشأن الدستور السوري.

كان الوفد المدعوم من الحكومة السورية قد انسحب أمس بعد عدم تلقيه لرد على الورقة التي قدمها بشأن جدول أعمال المحادثات والتي أشارت المصادر إلى أنه طلب أن يتضمن الجدول بحث قضايا مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا وإدانة الغزو التركي لسوريا.

وقالت فينتون ردًا على سؤال لأحد الصحفيين، اليوم الثلاثاء في جنيف، حول ما يتردد بشأن إصرار الوفد المدعوم من الحكومة السورية على نقل أعمال اللجنة الدستورية السورية إلى دمشق: "إن عمل اللجنة مستمر في جنيف ولن ينتقل إلى مكان آخر".

يشار إلى أن أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية كان يفترض أن تنطلق جولتها الثانية أمس ولكن برغم حضور الوفود إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف إلا أن أعمال الهيئة لم تعقد.