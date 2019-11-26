 رئيس جامعة بني سويف: نستهدف تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بني سويف: نستهدف تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب

حازم الخولي
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:33 ص

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وذلك على هامش زيارة السفير إلى الجامعة لإلقاء محاضرة بعنوان "مقدمة في التأهيل الدبلوماسي" لطلاب كلية السياسية والاقتصاد.

وأوضح "حسن" أن الندوة تستهدف التركيز على تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب من خلال الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء، والتدريب على صياغة القرارات الدولية وتنمية مهارات الخطابة، والتفاوض، وتسوية المنازعات، والتواصل مع وسائل الإعلام.

من جانبه أشاد "العرابي" بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى تنوع برامجها وكلياتها لتغطي جميع المجالات العلمية المتنوعة.


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