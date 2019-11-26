مجلس القضاء السلوفاكي: المتهم بالتحريض على قتل الصحفي قدم رشاوي لقضاة

أكد المجلس الأعلى للقضاء في سلوفاكيا أن المتهم بتكليف قاتل الصحفي السلوفاكي، يان كوسياك، عام 2018 بتنفيذ الجريمة، قام وبشكل منهجي برشوة القضاة الذين نظروا العديد من قضايا الاحتيال التي تورط فيها.

وذكرت وكالة أنباءالجمهورية السلوفاكية ، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للقضاء قرر، وبعد تحري تفاصيل الجريمة، على مدى عدة أسابيع، البدء، أولا، في إجراءات تأديبية داخلية، ضد قاضيين، مشيرا إلى أن الشبهات تحوم حول قضاة آخرين.

وأوضح المجلس أن التحريات التي قام بها ضد القاضيين المتهمين تستند إلى تسجيلات الهاتف المحمول والتي تم التحفظ عليها ضمن التحقيقات ضد المتهم الرئيسي، ماريان ك.، في جريمة قتل الصحفي كوسياك.

ومن المقرر أن يمثل رجل الأعمال ماريان ك أمام المحكمة اعتبارا من 19 ديسمبر المقبل، بتهمة تكليف شخص آخر بقتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك، وسيمثل معه امرأة ورجلان متهمان بتنسيق الجريمة وتنفيذها.

كان الصحفي السلوفاكي يان كوسياك وخطيبته قد قتلا بالرصاص في منزلهما في مطلع العام الماضي ، فيما يبدو بسبب نشرهما تحقيقات تتعلق بالتهرب الضريبي من جانب رجال أعمال.

ولم يقتصر كوسياك على الكشف في تحقيقاته على هذه الأعمال المشبوهة، بل تجاوزها إلى محاولة إثبات وجود علاقات لماريان ك بالمافيا الإيطالية.

أدت جريمة قتل الصحفي السلوفاكي إلى مظاهرات حاشدة ضد الفساد وإساءة استخدام المساعدات المالية الأوروبية، مما أجبر الحكومة على الاستقالة.

ومن بين القاضيين المتهمين بتلقي رشوة، واللذان يعتزم مجلس القضاء السلوفاكي اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهما، وكيلة وزارة العدل السابقة، مونيكا يانكوفسكا . وليس من بينهما أي من القضاة الذين سيبتون في القضية التي ينظرها القضاء ضد ماريان ك، وذلك حسب تصريح لمتحدثة قضائية في ردها على استفسار بهذا الشأن من جانب.