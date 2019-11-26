كيف يتم توزيع الثدييات في أوروبا؟

بدأت حيوانات القنادس (أحد أنواع القوارض) والذئاب وابن آوى الذهبي، في التزايد في أوروبا. كما بدأت الأيائل والدببة البنية تنتشر في مناطق جديدة. فيما صارت أعداد حيوان المنك الأوروبي في تراجع، ومع ذلك، فإن أعداد الكثير من أنواع الخفافيش تنخفض بشكل حاد.

والسؤال هو، كيف تتوزع الثدييات في أوروبا؟ والأهم من ذلك، كيف تغيرت موائلهم خلال الربع قرن الأخير؟ وتعتبر الإجابات على هذه الأسئلة، محور مشروع ضخم من جانب "الاتحاد الاوروبي للثدييات"، الذي يتخذ من هولندا مقرا له، ويقوم برسم خرائط توزيع نحو 270 نوعا من الثدييات في أوروبا.

ويقول لوران شلي، وهو عالم حيوانات من لوكسمبورج وأمين عام "الاتحاد الأوروبي للثدييات": "إنه مشروع ضخم". وتغطي المساحة الخاضعة للمسح 11.5 مليون كيلومتر مربع، تنتشر في 42 دولة، "تمتد من البرتغال إلى جبال أورال، ومن اليونان إلى سبيتزبيرجين"، بحسب قوله.

وكان العمل في الإصدار الثاني من أطلس الثدييات الأوروبية الخاص بـ"الاتحاد الأوروبي للثدييات"، قد بدأ في عام 2016، ومن المقرر نشره في عام 2024. ويضم نحو 600 صفحة، وسيشتمل على خريطة توزيع لكل نوع من أنواع الحيوانات، مع صورة ملونة ونص توضيحي قصير كتبه شخص متخصص.

ويقول شلي: "إنه أكبر مشروع خرائط للثدييات في أنحاء العالم".

وكان قد تم نشر الطبعة الأولى من الأطلس -التي تغطي نحو نصف المساحة فقط- في عام 1999. ويشير شلي إلى أن الاصدار الثاني "سيمكننا من إجراء مقارنات طويلة الأجل، وذلك في ضوء تغير المناخ أيضا".

ويشكل شلي و9 علماء آخرين ومديرين متخصصين في مجال الحفاظ على الحيوانات، المجموعة التوجيهية للمشروع، التي تقوم بالإشراف على عمل 73 منسقا محليا. ويقول إن معرفة توزيع أنواع الحيوانات، يعتبر أمرا ضروريا لحمايتها.

ويتفق في ذلك الرأي عالم شؤون الحيوان هولجر ماينيج، وهو أحد منسقين اثنين لألمانيا. ويقول إن "المشروع له معنى كبير، لأن المرء لا يمكنه حماية شيء إلا عندما يعرف مكانه".

ويقول ماينيج إن هناك نحو 107 أنواع من الثدييات في ألمانيا، وبالنسبة إلى العديد منها، فهي موطن لـ"نسبة كبيرة جدا من أعدادها حول العالم".

ويقول عالم شؤون الحيوان، الذي تعاون مؤخرا في إعداد الإصدار الأخير من "القائمة الحمراء للأنواع المهددة" الخاصة بـ"الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة": "ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة عن هذه الأنواع".

ويعد المنك الأوروبي واحدا من الثدييات المدرجة على تلك القائمة، حيث إنه انقرض في معظم أنحاء أوروبا. ولا يوجد الآن إلا في شمال وسط إسبانيا وجنوب غرب فرنسا، وفي جزيرة هيوما الإستونية، وفي منطقتين صغيرتين تقعان على الحدود مع البحر الأسود في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا.

ويقول ماينيج إن برامج إعادة إدخال أنواع الحيوانات، قائمة حاليا في ولايتي ساكسونيا السفلى وزارلاند الألمانيتين.

أما عن وضع جرذ الهامستر الأوروبي، فيصفه ماينيج بأنه "مريع". وقد انقرض هذا النوع من القوارض في منطقة توزيعه السابقة على سبيل المثال، في ولاية نورث راين فيستفاليا الألمانية، حيث تم إطلاق 128 من هذه الحيوان، في محاولة لإعادة إدخاله إلى هذه المنطقة. ويلحظ ماينيج أن حيوان "الزُغبة" يختفي بشكل متزايد أيضا.

أما أنواع الحيوانات الأخذة في "الارتفاع" في ألمانيا، فهي القندس، والقضاعة الأوراسية والذئب. كما عادت الأيائل مرة أخرى تتجول في ولايتي براندنبورج ومكلنبورج فوربورمرن في شمال شرق ألمانيا من بولندا، بحسب ماينيج الذي يضيف: "لقد كان هناك نموذج للتكاثر بالفعل".

كما تم اكتشاف حيوان "ابن آوى الذهبي" في العديد من المناطق، "ولكن دون حدوث تكاثر بين أقرانه". ويقول ماينيج إن حيوان الوشق المفترس -وهو موضوع برنامج إعادة إدخال الحيوانات في غابة البالاتينات بألمانيا- فإنه ثابت عند مستوى 80 حيوانا تقريبا.

ويتعين عليه الآن دمج مجموعات البيانات المختلفة الصادرة من 16 ولاية في ألمانيا، إلى الأطلس الجديد الخاص بـ "الاتحاد الاوروبي للثدييات"، مما يحول نظام الاحصاء الألماني إلى شبكة من وحدات الإحصاء التي تبلغ مساحتها 50 في 50 كيلومترا. ويقول ماينيج: "هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا"، مضيفا أنه قد يستلزم الأمر إعادة فرز بعض الأنواع.

ويقوم "الاتحاد الأوروبي للثدييات" بطلب تبرعات للمساعدة في مشروعه، تستخدم في شراء أغراض، مثل كاميرات الحياة البرية، والنظارات الميدانية وأجهزة الكشف عن الخفافيش.

كما أن هناك حاجة إلى الدعم بشكل خاص للعلماء في دول تتوفر فيها مساعدات حكومية قليلة ولكن يكثر فيها تنوع أنواع الثدييات. ويقول شلي إن التبرع هو مساهمة في حماية أعداد الثدييات في أوروبا.