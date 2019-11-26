«iRead» تكرم الرعاة الرسميين وأحمد مراد «دار الشروق» دعمتني منذ 10 سنوات وحتى الأن

شيماء شناوي وعلي دحروج ومنى غنيم



في أمسية ثقافية ضخمة، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وبحضور نخبة من كبار المثقفين والفنانين والإعلاميين، انطلقت أمس الإثنين، مراسم حفل توزيع جوائز مبادرة «I read»، بفرعيها: «المعالجة السينمائية» و«القصة القصيرة»، في دورتها الأولى 2019، برئاسة شيرين راشد، مؤسس المبادرة.

أدار الأمسية الإعلامي باسم كميل، المذيع براديو "إينرجي"، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أول مسابقة أدبية تنظمها مباردة «iRead»، للقراءة، بالاشتراك مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وخلال الأمسية كرمت مبادرة «iRead Awards» الرعاة الرسميين للمبادرة في دورتها الأولى، ممن قدموا الدعم الكامل للفكرة، ومنهم: «اورنج مصر، شركة النيل للإنتاج الإذاعي، منصة مكتبتي، ومكتبات فيرجن ميجا ستور، ودار الشروق».

وبدوره تقدم الكاتب والروائي والسيناريست أحمد مراد، بالتحية والشكر لجميع الرعاة الذين دعموا المبادرة، وأشاد بالدعم الذي قدمته له دار الشروق منذ تعاون معها قبل 10 سنوات وحتى الأن، قائلاً: «قدمت لي الشروق الدعم على مدار 10 أعوام، ليس فقط لأنها تقوم بنشر أعمالي، بل لأنها تقدم لي دائماً النصيحة والمساعدة والدعم المعنوي وذلك بدون مقابل».

كما تقدم «مراد» بالشكر والتحية لكلاً من: «الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة ميرفت أبو عوف، مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية، وعلاء كركوتي، المحلل السينمائي والمدير التنفيذي والمؤسس لشركة MAD Solutions، المهندسة إنجي الصبان، الفنان هشام منصور، الفنانة ليلى علوي، الفنان محمود الليثي، الشاعر هشام الجخ، الكاتب والإعلامي مروان يونس، المخرج تامر محسن، القاص والروائي حسن كمال، والروائية والناقدة الدكتورة شرين أبو النجا».