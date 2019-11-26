عرض في مركز الإبداع، الفيلم التسجيلي «طرق أبواب السينما» الذي يشارك في قسم البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة، باستقبال جماهيري كبير، والذي يتناول محطات من حياة المخرج السوري الكبير محمد ملص، والذي حظي بإشادة كبيرة من الحاضرين.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة حضرها مخرج الفيلم نزار عنداري الذي تحدث عن كواليس هذا العمل قائلا: سعادتي غامرة وأنا أرى ردود أفعال مهرجان عريق مثل مهرجان القاهرة على فيلمي، وكم تمنيت أن يكون معي بطل الفيلم المخرج الكبير محمد ملص؛ لأنه كان سيسعد جدا بنجاحه بعد المجهود الذي بذلناه فيه، فهو يبحث في فكرة الفقد أكثر من الغوص في سيرة ذاتية لمبدع.

وتابع عنداري: استغرقنا في تصويره 3 سنوات، وسجلنا مع ملص أكثر من 7 ساعات، وكم تمنيت أن يتم التصوير في بيته في سوريا، لكن الظروف هنا منعتنا فاخترنا ضيعة عمرها 500 سنة اسمها «عتات»، وهي قريبة من الأجواء في المناطق التي عاش فيها ملص.

وأشار عنداري إلى أنه سعيد أن يكون أول تجربة طويلة له في السينما التسجيلية عن حياة واحد من أهم المبدعين العرب، نافيا أن يكون محمد ملص ضحية أو تعرض لقيود.

وتابع: واجهت صعوبة كبيرة وأنا أحاول أن اختار بين المراحل المهمة في حياة محمد ملص المليئة بالعلامات والمحطات الإبداعية.

وعن سبب ختامه الفيلم بمشهد لنافورة تتوقف عن إخراج المياه، أكد عنداري أن هذا تعبير عن نهاية الفيلم وليس نهاية مشوار ملص الذي سيستمر بوجوده.

الفيلم التسجيلي «طرق أبواب السينما» يستكشف 50 عاما من إبداعية المخرج السوري محمد ملص الذي يعتبر مثالا للمؤلف الأصيل والمثقف الذي نفي من بلدته لأن أعماله حثت الجماهير على التفكير في معاني الفقدان وذاكرة الوطن.

ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي