أمريكي يبتكر أكواب القهوة من نبات القرع كبديل للأكواب البلاستيك

ابتكر مهندس أمريكي كوباً للقهوة للاستخدام مرة واحدة من ثمرة القرع.

أوضح تقرير بثته قناة الغد أن المهندس الأمريكي استوحى فكرته من استخدام البشر للقرع كأوعية لأنه متوفر بكثرة، وتم استخدامه في أماكن عديدة في العالم وثقافات مختلفة.

وأضاف تقرير الغد أن أكواب القرع صُممت كبديل لأكواب القهوة التي تُصنع عادة من البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، ويتم استخدام نحو 16 مليار كوب قهوة بلاستيكي سنويًا في مختلف أنحاء العالم، بينما يمكن إعادة استخدام أكواب القرع حتى ست مرات، خاصة أنه لا توجد أية مواد كيميائية تضاف إلى المنتج النهائي، كما أن الأكواب قابلة للتحلل بنسبة 100%.

وتابع التقرير أن القرع يستغرق ستة أشهر لينمو داخل قالب ثلاثي الأبعاد، ومن أجل هذا الهدف يعمل فريق أمريكي حالياً في مزرعة بولاية بنسلفانيا لزراعة مئات من الثمار التي ستتحول إلى أكواب.