الخطوط التونسية تقرر إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل

قالت شركة الخطوط التونسية اليوم الثلاثاء إنها ستحيل 1200 موظف إلى التقاعد المبكر في خطة لإعادة تأهيل الناقلة الوطنية التي تواجه صعوبات مالية.

وقال مدير الشركة الياس المنكبي في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الشركة أعدت خططا لإصلاح المؤسسة تقوم على إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل.

وأوضح المنكبي إنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على أن تضم الدفعة الأولى 400 موظف سيتم تسريحهم خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال مدير الشركة "سنصرف لهم مستحقاتهم. وستكلف الخطة 17 مليون دينار".

وفشلت عدة محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق بين الشركة والنقابات لتسريح عمال.

والخطوط التونسية المؤسسة منذ عام 1948 هي من أعرق الشركات الوطنية في تونس غير أنها تعاني منذ 2011 من زيادة كبيرة في عدد الموظفين ما يشكل نزيفا ماليا مستمرا يقدر بملايين الدينارات سنويا.

وتضررت سمعة الشركة بسبب شكاوي المسافرين من معضلة التأخير في الرحالات وتدني الخدمات وتكرر السرقات للأمتعة بالمطارات.

وقال المنكبي إن الشركة ستتعاقد مع مؤسسة خاصة لتتولى مهمة شحن الأمتعة.