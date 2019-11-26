3 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الاضطرابات الأمنية

ذكرت مصادر حكومية عراقية أن محافظات كربلاء والمثنى والناصرية اعلنت رسميا تعطيل الدوام الرسمي حتى يوم الأحد المقبل على خلفية الاضطرابات الأمنية واتساع رقعة العنف في شوارع هذه المحافظات.

من جهة أخرى،ذكر شهود عيان أن اعدادا غفيرة من طلبة المدارس والجامعات نزلت إلى ساحات التظاهر بكثافة عالية في مناطق عدة في العراق ما أربك القوات الأمنية مما جعلها تفقد السيطرة وتطلق الرصاص والغازات المسيلة للدموع،مما تسبب في وقوع العشرات من الاصابات بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع وإصابة آخرين بجروح بينهم مصور لحساب فضائية عراقية .

وأوضح الشهود " إن القوات الأمنية عززت من انتشارها في الشوارع وفي محيط الأبنية الحكومية والمصارف وساحات التظاهر".

وشهدت بغداد وتسع محافظات اليوم أوسع موجة عنف تخللها إغلاق عدد من الجسور والطرق المؤدية إلى المنشاءات النفطية وموانيء التصدير وإحراق العشرات من الإطارات وتوقف حركة المواصلات الداخلية وبين المحافظات المجاورة.