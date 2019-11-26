وقعت جمعية الأورمان الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية كوم بصل مركز مطاي في محافظة المنيا، بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعي.

وتأتى القافلة استكمالًا لأنشطة الجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا للشرائح الغير قادرة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أنه يتم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة.

وأضاف "شعبان" أنه يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا نجحت في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 42 ألف مريض، وإجراء 9372 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5521 نظارة طبية لغير القادرين، وإجراء 3409 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين.

وأكد تننفيذ عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي المحافظة، خاصة النطاقات الأكثر احتياجًا، حيث نجحت "الأورمان" في توزيع 5681 مشروعًا تنمويًا متمثلًا في قروض حسنة، وتسليم أكشاك ومواشي.

وأشار إلى المساهمة في توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان، ولحوم الأضاحي، وبطاطين الشتاء، وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.