أفغانستان تتسلم 30 مروحية من شركة أمريكية لحماية البلاد من انتشار الإرهاب







تسلمت أفغانستان 30 طائرة هليكوبتر جديدة من شركة(إم ديهليكوبترز)الأمريكية في إطار شحنة قوامها 60 طائرة خاصة بالقوات الجوية الأفغانية ، والتي تشتمل على طائرات تدريب وطائرات قتالية من طراز (إم دي 530 إف) للعمليات الخاصة.

وقالت لين تيلتون الرئيسة التنفيذية لشركة (إم ديهليكوبترز) اليوم الثلاثاء : "إن المروحيات الجديدة وصلت إلى مطار قندهار الدولي جنوب أفغانستان يوم 27 أكتوبر الماضي..حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية".

وأفادت تيلتون بأن أسطول المروحيات الهجومية من طراز (إف إم دي 530 كايوس واريور أمريكية الصنع) يلعب دورًا مهمًا في التنفيذ الآمن والفعال للجهود التي تبذلها القوات الجوية الأفغانية من أجل حماية البلاد والمواطنين من انتشار الإرهاب.