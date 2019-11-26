مسئولون أمريكيون: إغلاق البيت الأبيض لفترة وجيزة بعد انتهاك طائرة صغيرة للمجال الجوي فوق واشنطن

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صرح مسؤولون حكوميون أمريكيون أنه تم فرض الاغلاق الأمني على البيت الأبيض لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، بعد حدوث انتهاك للمجال الجوي فوق العاصمة واشنطن، واطلاق طائرات مقاتلة لمجابهة هذا الانتهاك.

وذكر متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي) الاخبارية أن "البيت الابيض تم إغلاقه صباح اليوم بسبب احتمالات انتهاك المجال الجوي لمنطقة العاصمة الوطنية".

وأضاف أنه "تم رفع الاغلاق في الوقت الحالي".

وذكرت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية أن طائرة صغيرة خالفت قواعد المجال الجوي فوق منطقة محظورة، ولكن لم يتم اعتبارها طائرة عدائية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن حالة التأهب الأمني أعلنت أيضا في مبنى الكابيتول.

وأكدت الشرطة الأمريكية أنه تم منع الدخول إلى مبنى الكابيتول "لفترة قصيرة"، وأضافت أن "الموقف انتهى في الساعة التاسعة و12 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد قرابة 45 دقيقة من رصد الطائرة لأول مرة في منطقة المجال الجوي المحظورة".