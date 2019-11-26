السفير الروسي في لندن: لن نتخذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا في أزمة التأشيرات







استبعد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين اتخاذ تدابير انتقامية ضد الصحفيين البريطانيين ردا على فشل لندن في إصدار تأشيرات لمبعوثي وسائل الإعلام الروسية هذا العام دون توضيح أسباب.

وقال كيلين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - "سنعمل على ضمان توفير ظروف عمل طبيعية للصحفيين الروس في بريطانيا، وفي حال تعرض الصحفيون الروس لإجراءات نعتبرها غير عادلة سنتخذ إجراءات انتقامية ضد الصحفيين البريطانيين في موسكو بمن فيهم كبار عمالقة الإعلام، ونحن نتخذ هذا الإجراء في حالة حدوث ذلك مع الدول الأخرى وسنفعل ذلك مع بريطانيا".

ووصف السفير الروسي الوضع الحالي بأنه أمر "مشين"، مضيفا "لا شك أن الموقف مع الصحفيين شائن لأن ممثلي وسائل الإعلام الروس يواصلون العمل في بريطانيا في ظل ظروف صعبة".

وذكر أن هذا الأمر مرتبط بالضغط المستمر الذي تمارسه السلطات المحلية في بريطانيا على الصحفيين الروس، لافتا إلى أنه "في الآونة الأخيرة تعرضت قناة روسيا اليوم ووكالة أنباء سبوتنيك للضغط رغم عملهما بموجب ترخيص بريطاني، ورفعت هيئة الإعلام في بريطانيا دعوى ضد (روسيا اليوم) وفرضت عليها غرامة كبيرة بسبب انتهاكها قواعد النزاهة التي اعتبرتها محكمة في لندن غير عادلة".

يُشار إلى أن بريطانيا فشلت في إصدار تأشيرات لبعض الصحفيين الروس هذا العام دون توضيح الأسباب، ورفضت البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو التعليق قائلة إن 99 بالمائة من المتقدمين في روسيا حصلوا على تأشيرات بريطانية بين 1 يوليو 2018 و 30 يونيو 2019.