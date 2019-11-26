شيرين راشد: مبادرة «iRead» محاولة صادقة لاسترداد مصر مكانتها الثقافية العالمية

امتلكت مصر في العام الـ52 قبل الميلاد أكبر مكتبة عرفها العالم وهي: مكتبة الأسكندرية



شيماء شناوي وعلي دحروج ومنى غنيم



قالت شيرين راشد، صاحبة مبادرة iRead، والمدير العام لشركة «إيفلوشن» إن المبادرة بدأت في محاولة منها للإجابة عن سؤال، لماذا تُصنف مصر كدولة نامية من دول العالم الثالث، على الرغم من أنها تملك حضارة 7 آلاف عام؟.

وأضافت صاحبة مبادرة iRead، الإجابة دائمًا كانت "القراءة". فهى التي انتشلت أوروبا من براثن الجهل في العصور الوسطى، وقد امتلكت مصر في العام الـ52 قبل الميلاد أكبر مكتبة عرفها العالم وهي: مكتبة الأسكندرية.

وتابعت شيرين راشد، أن أهداف المبادرة تتلخص في وضع مصر مجددًا على الخريطة الثقافية العالمية، وأن مسابقة «iRead» للمعالجة السينمائية والقصة القصيرة التي شهدت هذا العام تنافس ما يقارب الـ2500 مرشح، هي "محاولة صادقة" للوصول بمصر إلى تلك المكانة الثقافية العالمية السابقة.

وأوضحت المدير العام لشركة «إيفلوشن»، أن المسابقة تستهدف تسليط الضوء على القدرات الفنية والإبداعية للكتاب والمؤلفين المستقبليين من جميع الأعمار، باعتبار الفن قوة مصر الناعمة، ووسيلتها لرفع مستوى الوعي الثقافي وتحسين الفكر الاجتماعي.

وتسلم الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما تم طباعة العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، في مجموعة قصصية صدرت عن «دار الشروق» تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وكانت القائمة القصيرة للمسابقة في دورتها الأولى ضمت 40 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.