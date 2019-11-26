 الخارجية الأمريكية: وفد رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: وفد رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث الأزمة الليبية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:12 ص

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية النقاب عن أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر أمس الأول ، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.

وأكد المسؤولون الأمريكيون دعم واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

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