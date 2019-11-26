مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يدلي اليوم برأيه بشأن تسليم بلجيكا لمغني إسباني مطلوب

من المقرر أن يقوم مستشار في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالكشف عن رأيه في قضية تسليم مغني راب إسباني مطلوب في بلاده بسبب كلمات استفزازية في أغنياته.

وكان الفنان فالتونيك المنحدر من إقليم كتالونيا، هرب إلى بلجيكا في مايو من عام 2018، حيث واجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بسبب تمجيده للإرهاب وتهديد الملكية الإسبانية.

وكانت أسبانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق المغني "25 عاما"، واسمه الحقيقي جوسيب ميكيل اريناس بيلتران، ولكن قررت محكمة بلجيكية العام الماضي عدم تسليمه.

ووجدت المحكمة أن كلمات أغنياته كانت مزعجة ولكنها لا تعتبر جريمة في بلجيكا. ومن جانبه، يقول فالتونيك إنه يكافح من أجل حرية التعبير في إسبانيا.

ومن المقرر أن يقوم محامي عام اليوم الثلاثاء بإسداء المشورة إلى قضاة محكمة العدل الأوروبية، بشأن ما إذا كان بإمكان بلجيكا رفض تنفيذ أمر التسليم.

ويشار إلى أن المحكمة ومقرها في لوكسمبورج ليست ملزمة باتباع الرأي الصادر عن كبار محاميها، ولكنها تفعل ذلك في أغلب الأحيان.