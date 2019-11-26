تايوان تمنع مغادرة زوجين صينيين أراضيها في ظل اتهامات بالتجسس

أصدر مكتب الادعاء في تايوان، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع رجل أعمال صيني وزوجته من مغادرة البلاد، عقب أن ورد ذكر اسمه في حديث لمواطن صيني موجود في أستراليا اعترف أنه كان يعمل في الاستخبارات الصينية.

ويدير الزوجان شركة "تشانيا انوفيشن انفستمنت" الاستثمارية ومقرها هونج كونج، وقال المنشق الصيني "وانج ويليام ليجيانج" في وسائل الإعلام الأسترالية، "إن هذه الشركة كان لها تأثيرعلى التغطية الإعلامية في تايوان وتدخلت في الانتخابات هناك".

واحتجزت الشرطة في مطار تايوان الدولي التايواني أمس الأول، "شيانج شين" المدير والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية وزوجته "كونج تشينج".

وجاءت عملية إلقاء القبض عليهما عقب أن نقلت وسائل إعلام أجنبية عن وانج، الذي يسعى للجوء في أستراليا، القول "إن الشركة الاستثمارية وظفته لكي يساعدها في تنفيذ عمليات تدخل في الشؤون التايوانية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وجرى إرسال "شيانج وكونج" لمكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه في وقت متأخر من أمس الاثنين، للاشتباه في انتهاكهما لقانون الأمن القومي التايواني.

وقالت متحدثة باسم المكتب إن الزوجين كانا "متعاونين" خلال عملية الاستجواب.

وأضافت المتحدثة تشين يو بينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم هاتفيا" تم منعهما من مغادرة تايوان؛ سوف يتم إجراء مزيد من الاستجوابات قريبا".

وقالت الشركة الاستثمارية أمس الاثنين، "إنها لم توظف وانج مطلقا"، مضيفة أن التحقيقات في تايوان لن تؤثر على أعمالها.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية سوف تجرى في 11 يناير 2020.