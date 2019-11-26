رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية دفع التنمية الاقتصادية عالية الجودة في البلاد

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" أهمية دفع التنمية الاقتصادية والتنمية عالية الجودة في البلاد مع تشجيع التحديث الصناعي وتعزيز رفاهية الشعب والوقاية من المخاطر، وذلك عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال تشيانغ - في كلمة خلال اجتماع حول إعداد وصياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية اليوم الثلاثاء - "تشهد الفترة الحالية المزيد من عوامل عدم اليقين والتحديات في البيئة الخارجية، حيث تمر الصين بفترة حرجة في تحويل نموذج التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتحويل زخم النمو".

وأشار إلى أنه عند صياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة يجب مراعاة الظروف الوطنية الأساسية ومراحل التنمية للصين والالتزام بأن التنمية هي الأولوية الأولى، والحفاظ على العملية الاقتصادية في نطاق معقول ودفع التنمية عالية الجودة.

وشدد تشيانغ على ضرورة التركيز على دفع التنمية الاقتصادية، وتشجيع التحديث الصناعي، وتعزيز رفاهية الشعب، والوقاية من المخاطر .. داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة دراسة وإطلاق عدد من السياسات الرئيسة وتدابير الإصلاح والانفتاح المهمة والمشاريع الهندسية الكبرى لتقديم الدعم للخطة التنموية الجديدة.