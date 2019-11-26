محافظ أسيوط يتفقد مدرسة أبوجبل الابتدائية بديروط ويكرم بعض العاملين والطلاب المتميزين

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، سير العملية التعليمية بمدرسة أبوجبل الابتدائية النموذجية بنين بمدينة ديروط، ذلك خلال جولة مفاجئة ضمن فعاليات القافلة الثانية من قوافل التنمية وحل المشكلات والتي أطلقها لأول مرة لتستهدف جميع القرى والمراكز تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية الشاملة.

وبدأ محافظ أسيوط زيارته لمدرسة أبوجبل الابتدائية بتفقد أقسام المدرسة ومعامل العلوم والحاسب الآلي وحجرات الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة، مشيدًا بأداء الطلاب واهتمامهم بالأنشطة وتميزهم فيها مشاهدًا بعض العروض الرياضية للطلاب بالمدرسة فضلًا عن بعض الفقرات لأطفال المرحلة الابتدائية واستعراض لبعض الأناشيد الوطنية ثم تفقد فصول رياض الأطفال بالمدرسة وتابع مستوى الأطفال وكيفية استخدام الوسائل التعليمية والتفاعلية مع الأطفال ثم تفقد بعض فصول المدرسة واستمع إلى تفاعل بعض المعلمين مع الطلاب وشرح لبعض الدروس التعليمية في اللغة العربية والعلوم.

وقرر المحافظ تكريم بعض العاملين والطلاب المتميزين بالمدرسة وذلك خلال لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة لحثهم على التميز، كما شدد على مراجعة أعمال الصيانة بصفة مستمرة لدورات المياه وصنابير الحريق والاستعانة بطلاب التعليم الفني في تطوير وتجميل المدارس ورفع كفاءة الأثاثات وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وفي نهاية الجولة وجه المحافظ قيادات مديرية التربية والتعليم بتكثيف المتابعة الميدانية على جميع المدارس بصورة مفاجئة والتأكيد على تفعيل الأنشطة المدرسية واستخدام الوسائل التعليمية داخل المدارس للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل لدى الطلاب.