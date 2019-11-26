إنشاء محطة تحلية مياه و300 بئر نشو في مدينة النجيلة بمطروح

قال ممدوح أنور، رئيس مركز ومدينة النجيلة، إنه تقرر رفع طاقة مكثف المياه من 1000 إلى 2000م3، والعمل على توسعة فتحة ضخ غراب المياه للتيسير على الأهالي، وإنشاء 300 بئر نشو، مع التنسيق مع جهاز التعمير ومديرية الطرق لحفر جرف سطحية لتجميع مياه الأمطار على مسافات متباعدة على الطرق الداخلية الصحراوية لتوفير مياه شرب للإبل، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 5000 م3 خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها محافظ مطروح وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، اليوم الاثنين، حيث تقرر عمل شبكات حماية على جميع خزانات وآبار المياه حماية للأطفال وسلامتهم ومنع تسرب أي تلوث أو مخلفات إلى مياه الشرب والزراعة، والدفع بلجنة للمعاينات والاسراع في إجراءات تمليك أهالي النجيلة وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 م، فيما أكد نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة أنه جارى العرض على مجلس الوزراء بشأن تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة مع التأكيد أنه لا يعتد به كسند ملكية.

و أكد أنه تم العمل على حل مشكلة كثافة الفصول من خلال سحب أعمال إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق من المقاول الحالى وسرعة الإجراءات بتسليمها لمقاول آخر لسرعة التنفيذ، وإقامة مبنى ملحق لإقامة مدرسة اعدادية وفصول ثانوية للبنات مراعاة للعادات المجتمعية ودعم استمرار الفتيات في التعليم ،مع تشجير سور المدرسة بما يعمل على تحسين المظهر الجمالي للطلاب بالمدرسة.