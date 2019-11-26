رئيس «التنمية الصناعية»: تم البدء في تنفيذ 15 مجمعا صناعيا ضمن مبادرة تشغيل الشباب







قال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم البدء في تنفيذ المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب من خلال إنشاء 16 مجمعا صناعيا تحت عنوان "مصنعك جاهز بالتراخيص"؛ والتي توفر 4812 وحدة صناعية بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه وذلك بتنفيذ شركات مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف غازي، خلال كلمته بمراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء الـ16 مجمعا على مرحلتين، مبينا أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 100% ونسبة تنفيذ المرحلة الثانية 80%، ذاكرا أن نسبة تخصيص الوحدات في المرحلة الأولى 97% والمستهدف منها توفير 17500 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ 181 ألف متر مربع، يتكون من 118 وحدة صناعية، والمساحات الكلية للوحدات تتراوح من 420 إلى 1080 مترا مربعا، والمساحات الداخلية تتراوح من 300 إلى 840 مترا مربعا.

وأشار المهندس مجدي غازي، إلى أن تكلفة المشروع بلغت 403 ملايين جنيه، فيما بلغت قيمة الإنشاءات 283 مليون جنيه، مؤكدا أن القطاعات المستهدفة من المشروع هي الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والنسيج.