﻿مصرع مجند صدمه قطار «طنطا- المنصورة» بطنطا

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لقى مجند بمديرية أمن البحيرة، مصرعه اليوم الثلاثاء، صدمه قطار "طنطا- المنصورة" بنطاق منطقة القرشي بمدينة طنطا، بسبب عبوره السكة الحديد بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا بمصرع السيد طارق البالغ من العمر 25 عاما مجند بمديرية أمن البحيرة، على شريط السكة الحديد بنطاق منطقة القرشي التابعة لقسم ثان طنطا، وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا.

وتوصلت تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، أنه خلال عبور المتوفى شريط السكة الحديد بشكل مفاجئ من مكان غير معد للعبور بالمنطقة المشار إليها، صدمه قطار "طنطا- المنصورة"، وحدثت إصابتة التى أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.