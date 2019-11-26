مخاوف فقر الأطفال تتزايد لتسجل أعلى مستوياتها منذ 60 عاما في عهد حكومة جونسون

ذكرت مؤسسة (ريزوليوشن فاونديشن) البحثية البريطانية اليوم الثلاثاء أن فقر الأطفال معرض لخطر التزايد ليسجل أعلى درجاته منذ 60 عاما في عهد حكومة المحافظين.

ووفقا لتحليل المؤسسة فإنه يتوقع ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نسبي تحت زعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 34.5% في عام (2023 - 2024 ) من 29.6% في عام (2017 - 2018 ) ، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وأوضحت المؤسسة أن بحثها جاء بعد إطلاق بيان رسمي أظهر فجوة كبيرة فيما يستعد الحزبان الرئيسيان لوضعه ضمن الانفاق العام ، إذ يلتزام حزب العمال بقدر يتجاوز حزب المحافظين بأكثر 28 مرة.

فقد خصص جونسون 2.9 مليار جنيه استرليني إضافي في السنة لتكرس إلى المزيد التمريض ولاستشارات الاطباء العامة وكذلك للرعاية المجانية بالإطفال فيما خصص زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين 83 مليار جنيه إسترليني إضافي في السنة لبرامج لإلغاء الرسوم الجامعية ووالتمويل الإضافي لخدمات الصحة الوطنية البريطانية والرعاية الاجتماعية.

وأشارت المؤسسة إلى أن اتفاق حزب العمال البريطاني الإضافي الذي يقدر بنحو 9 مليارات جنيه إسترليتي المخصص للضمان الاجتماعي سيعني انخفاض عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر بنحو 550 ألف طفل لكنه لن يؤدي إلى انخفاض معدلات الفقر الحالية.