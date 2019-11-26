تعاون بين فرنسا ودول الساحل لاجتثاث جذور الإرهاب من الغرب الإفريقي

خلال الأسبوعين الماضيين أصيب جيش مالي بضربتين خاطفتين فقد في كل منها عشرات الجنود بين قتيل وجريح، ولم يتأخر فرع تنظيم "داعش" في المنطقة بتبنى الهجوم، ليتضح مدى خطورة منطقة الساحل، وتنامي الإرهاب فيها مصحوبا بأوضاع مأساوية للمقيمين بالمنطقة، ما يضع على عاتق حكومات المنطقة وضع حد لتلك الأزمة.

وتشارك "فرانس 24" بجولة مع جنود القوات المشتركة المألفة من قوات فرنسية وأخرى من دول الساحل أثناء الحرب على الإرهاب على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

وفي قلب أهوار غابة "توفا جيلا" الحدودية، يتألق بساط من زهور الزنبق المائي تحت ضوء الفجر الخافت، ولكن جمال تلك الغابة خداع فهو يخفى فى ثناياه خطرا مميتا؛ إذ أن تلك المنطقة هى الملاذ المفضل لأشد جماعات الإرهاب ضراوة في تلك المناطق.

وفي كامل تسليحهم تسير القوات الفرنسية في الميمنة وقوات الساحل المألفة من جنود ماليين وتشاديين وبوركينيين وموريتانيين ونايجريين بالجانب الأيسر، في أول مهمة مشتركة بين الطرفين تحت اسم بورجو 4 والهدف تطويق منطقة لم تطأها أقدام الجيش منذ سنين.

ويقول الفرنسي "ثيبولد ليمرل"، إن تلك المنطقة الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزنا استراتيجيا ومنطقة حشد لهم.

وتابع: "آلاف الجنود والمدنيين قضوا ونزح كثيرون منذ موجة الصراع التي بدأت عام 2012 شمال مالي من قبل جماعة إرهابية والذي سرعان ما تطور ليصل وسط مالي وبوركينا فاسو والنايجر لتنشأ جماعات مختلطة من القاعدة و(داعش) و(أنصار الله)، وكلها يستغل الإهمال الحكومي للقرويين والخلافات القبلية ليندمجوا وسط المجتمع ويبنوا التحالفات مع القبائل".

ويتواجد 45000 جندي فرنسي بالمنطقة، إلى جانب 5000 من قوات الساحل التي تعاني نقصا بالتدريب والعتاد.

ويقول أحد الضباط الفرنسيين إن الإرهابيين كالأشباح إذ أن بإمكان المرء أن يسمعهم دون أن يراهم ليتم البحث عنهم دون جدوى، قائلا "بينما دوى انفجار قوي، أطلق أحد الجنود البوركينيين عيارا تحذيريا، بينما هرع الباقون تحرى الأمر ليجدوا دراجتين ناريتين مركونتين يرجح تبعيتهما للإرهابيين، ليبحث الجنود ساعات عن مسلحين ولكن لم يجدوا أحدا".

ويقول الرائد شوليان "كأننا نبحث عن إبرة في كومة قش؛ فقد يكون الإرهابي موجودا وقد يكون رحل منذ برهة، ولكن الأمر قد يتغير سريعا؛ فالاشتباك إن بدأ فإنه يكون مفاجئا".

وبحث الجنود قليلا ليعثروا على مجموعة أكواخ في ظلال الأكاسيا ليس فيها سوى نساء وأطفال، ولكن سريعا دخل الفريق الفرنسي للكوخ ليفتشوا بصمت.

ويقول قائد الفريق إن هذا التفتيش هدفه إيجاد أي معدات لتصنيع العبوات الناسفة، بينما حرز الفريق بعض الهواتف الجوالة من الأكواخ.

وبرر أحد الضباط الفرنسيين استخدام تلك الطرق بأن أي أحد من الأهالي قد يكون متعاطفا ومعاونا للإرهابيين.

يذكر أن الجيش الفرنسي أصدر أوامر لجنوده بعدم المشاركة في مداهمات تخرق حقوق الإنسان مع قوات الساحل، ولكن ضابطا فرنسيا أكد لـ"فرانس 24" أن الجنود لا يلتزمون بهذا وينتهكون حقوق الإنسان.

ويختلف نوع العتاد بين الجنود الفرنسيين والساحليين، حيث إن الفرنسيين يستقلون مركبات "الهامر" في تحركاتهم، بينما يسير الساحليين على أطراف الموكب العسكري بالدراجات النارية وهو ما يعطى الساحليين ميزة خفة الحركة.

وفي المقابل، فإن التحرك بالدراجات النارية يحمل قدرا من الخطورة، إذ أنه من يومين سقط جنديين بوركينيين صرعين علي دراجتهما بعد ضربها بعبوة ناسفة.

يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين قتل 170 جنديا من قوات الساحل بهجمات إرهابية مقابل فرنسي فقط قتل بهجوم لداعش.

ويعانى قوات الساحل من ضعف بالتدريب وقلة الموارد الغذائية، فبحسب الضابط "كابور" فإن جنوده يذهبون لمعسكرات الفرنسيين دائما للحصول على الماء.

وأثناء تغطية "فرانس 24" رصدت القوات اتصالا لقائد مهم لـ"أنصار الإسلام" فأرسلوا على الفور 80 جنديا فرنسيا للقبض عليه ترافقهم طائرات مسيرة وطائرة حربية من طراز "ميراج 2000".

ووصل الموكب المدرع لإحدى القري قبيل مغيب الشمس، فهرع 3 من القرويين يركضون ولكن القوات أمسكت بأحدهم وكان هادئا لا يتحدث مرتديا زيا رياضيا باليا، فأخذت القوات هاتفه للتفتيش ومن ثم أطلقوا سراحه لعدم وجود أدلة ضده.

وبحسب القوات الفرنسية فإنه طوال أسبوعين من عملية "بورجو 4" تم تحريز ومصادرة 100 هاتف وقتل واعتقال 24 شخصا.

https://www.france24.com/en/20191125-french-and-sahel-soldiers-step-up-campaign-against-jihadists