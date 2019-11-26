مايا مرسي تطبق حملة «الـ 16» تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلق المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة الـ 16 تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس.

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن الفاعليات بدأت بتنظيم وقفة تضامنية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بساحة المكتبة، بمشاركة أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر و ممثلين عن مكتبة الإسكندرية.

وتمثلت الوقفه بحضور المشاركين يرتدون زيًا برتقاليًا حاملين حقائب صغيرة بعلم وبالونات باللون البرتقالي تم إطلاقها لتملأ سماء المحافظة كرمز إلى رفض مجتمعي لجميع أشكال العنف ضد المرأة .

وأوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلي، أن فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية سينظم العديد من الفعاليات و الأنشطة الثقافية والتوعوية على مدار الـ16 يومًا في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر بهدف رفع الوعي المجتمعي بهذه القضية .

وجدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذريه لها.