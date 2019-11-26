التضامن: الدولة تقوم بدور الأب الشرعي للفتاة أو السيدة المتعرضة للعنف

قالت الدكتورة منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة الاحتفال في الـ25 من نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الوزارة تطلق العديد من الحملات، بجوار المجلس القومي للمرأة، لتقديم العديد من الخدمات للسيدة المعرضة للعنف أو الفريسة له.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن الوزارة تستقبل، عبر مراكزها الثمانية المنتشرة بالجمهورية، كافة الحالات المعرضة للعنف، وتوفر لها كافة الاحتياجات الخاصة بالمبيت والإقامة، وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى الخدمات القانونية، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بدور الأب الشرعي للفتاة أو السيدة المتعرضة للعنف حتى وإن كانت في حاجة للشق القانوني.

وأوضحت أن العنصر الأضعف هو الذي يقع فريسة للعنف سواء كان رجلًا أو امرأة، لافتة إلى انتشار العنف بالبيئات الثرية بالاحتياج المادي أو القصور الفكري والثقافي، أو قلة الدين.