دراسة: حزب البديل الألماني يحقق نجاحا انتخابيا في المناطق التي لا يكثر فيها الأجانب

أكدت دراسة ألمانية أن حزب البديل من أجل ألمانيا، المعروف بعدائه للأجانب، يحصل على الكثير من أصوات الناخبين في المناطق التي لا يعيش فيها أجانب تقريبا.

وحسب الدراسة التي تنشرها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية، في عدد يوم غد الأربعاء، فإن تحليل نتائج انتخابات عام 2017 في ألمانيا، والتي حصل فيها حزب البديل على 12.6% من أصوات الناخبين، توضح أنه كلما قلت أعداد الأجانب في منطقة كلما حصل فيها هذا الحزب اليميني الشعبوي على أصوات أكثر وحقق بالتالي نجاحا أكبر، "مما يعني أن مجرد تواجد مجموعات من المهاجرين في منطقة يساعد على عدم تحقيق الحزب نتيجة طيبة في الانتخابات، بل يقلل فرص نجاحه"، حسبما خلص معدو الدراسة.

غير أن الباحثين وجدوا أن هناك استثناء لهذه القاعدة، وهو أنه إذا كان هناك ارتفاع في نسبة المهاجرين النازحين من خارج أوروبا، في إحدى المناطق الألمانية، فإن نسبة ناخبي حزب البديل ترتفع، خاصة في الأماكن التي كانت تعيش فيها حتى الآن نسبة ضئيلة من المهاجرين.

شارك في الدراسة باحثون من جامعة درسدن للعلوم التطبيقية وجامعة ديوزبورج وجامعة ايسن.