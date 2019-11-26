مواجهة سهلة لـ مانشستر سيتي أمام شاختار

تعود اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بثمان مواجهات لحساب الجولة الخامسة، باير ليفركوزن الألماني عندما يحل ضيفًا على لوكوموتيف موسكو الروسي في الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب لوكموتيف ستاديون، فيما يستضيف جالطا سراي التركي فريق كلوب بروج البلجيكي في التوقيت نفسه على ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس.

فيما تقام 6 مباريات في العاشرة مساءً، سيكون أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج قطب مدريد الثاني أتلتيكو لمواجهة قوية أمام يوفنتوس على ملعب تورينو أليانز ستاديوم، ويلتقي بايرن ميونخ الألماني مع مضيف النجم الأحمر الصربي على ملعب ريد ستار ستاديوم، فيما يستضيف توتنهام فريق أولمبياكوس اليوناني، على ملعب وايت هارت لين، ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب الاتحاد، وأخيرًا يحل دينامو زغرب الكرواتي ضيفًا على أتلانتا الإيطالي في ملعب سان سيرو.

ففي المجموعة الثالثة ستكون نقطة التعادل كافية لمانشستر سيتي من مباراته مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتأهل إلى دور الـ16.

ويملك الفريق الإنجليزي 10 نقاط، بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الكرواتي الذي يحل بدوره ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الأخير صاحب نقطة واحدة من تعادل تاريخي مع سيتي 1-1 في الجولة الرابعة.