وزير الخارجية البولندي يحث ألمانيا على زيادة نفقاتها الدفاعية

حثَّ وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، ألمانيا، على زيادة نفقاتها الدفاعية.

وقال تشابوتوفيتش مساء أمس الاثنين، خلال ندوة لمؤسسة "جينزهاجن" في منطقة تحمل نفس الاسم بالقرب من برلين: "كلما صار الجيش الألماني أقوى، شعرنا بالأمان أكثر... أعتقد أن من مصلحة ألمانيا في المقام الأول أن تعزز من قوتها العسكرية".

يُذكر أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفقت خلال قمتها في ويلز عام 2014 على هدف زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى نسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وحققت بولندا هذا الهدف حاليا، وتسعى لزيادة النسبة إلى 2.5% بحلول عام 2030، بحسب بيانات تشابوتوفيتش.

ورغم أن ألمانيا زادت من نفقاتها الدفاعية بوضوح منذ قمة ويلز، وتعتزم إنفاق 50.3 مليار يورو على الدفاع العام المقبل، فإنها لا تزال بعيدة عن هدف الناتو، حيث يشكل إنفاقها الدفاعي نسبة 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة خارجية لتشابوتوفيتش عقب أيام قليلة من تنصيب الحكومة اليمينية المحافظة الجديدة في بولندا.

ومن المقرر أن يلتقي تشابوتوفيتش اليوم نظيره الألماني هايكو ماس.

ويعقد قادة دول الناتو الأسبوع المقبل قمة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف.

ومن المنتظر أن تدور القمة حول الجدل بشأن إصلاح الحلف الذي أثاره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

يُذكر أن ماكرون وصف الناتو مؤخرا بأنه "ميت دماغيا".