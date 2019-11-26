مركز النيل للإعلام بزفتى يعقد ندوة حول التنظيم وإدارة الوقت

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى ندوة إعلامية حول "التنظيم وإدارة الوقت" بالتعاون مع مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات.

وعرف الدكتور سيد جودة أستاذ علم الإجتماع بجامعة بنها، مفهوم إدارة الوقت على أنها عملية يتم فيها ترتيب المهام التى يتم تحقيقها والتأكد من إنجازها فى الوقت المحدد، موضحًا أنها الكيفيّة التي يتمُّ فيها قضاء ساعات العمل، مع تحديد الأولويّات للمَهمّات بهدف تحقيق أكبر قَدْر من الكفاءة.

وأشار إلى أن مهارة إدارة الوقت تعد من أكثر المهارات فاعليّة في حياة الإنسان فالأفراد جميعهم لديهم القدر نفسه من الوقت إلا أن مهارة إدارة الوقت تمكن من يمتلكها من تحقيق أهدافه فى العمل والحياة الاجتماعية.

وأوضح كيفيّة إدارة الوقت وتنظيمه قائلًا إنّ الاستخدام الأمثل للوقت يتمُّ من خلال إدارته، وتنظيمه؛ وذلك لتحقيق النجاح في الحياة وذلك من خلال تحديد الأولويات والتأكد من إنجاز المهام وتنظيم العمل المهم والمستعجل والتركيز وتحديد وقت الراحة ووضع أهداف واقعية والتطوير من عادة التنظيم.

وأضاف أن من فوائد إدارة الوقت: الدقة والانضباط – التنظيم – الثقة ورفع المعنويات – تحقيق الأهداف – الإنتاجية والنجاح – التخطيط – التقليل من التوتر والقلق.

وتحدث عن أهمية إدارة الوقت: وهي خصوصية الوقت – محدودية الوقت – الخيارات المتاحة.