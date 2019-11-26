 مصدر عراقي: قطع أغلب الطرق في الحلة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

مصدر عراقي: قطع أغلب الطرق في الحلة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:48 ص

قال مصدر محلي عراقي في محافظة بابل اليوم الثلاثاء إن متظاهرين قاموا بقطع أغلب الطرق في مدينة الحلة الواقعة وسط المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، أن عددا من المتظاهرين قطعوا أغلب الطرق في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، موضحا أن قطع الطرق جاء بعد ليلة عنيفة استخدمت فيها كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين في ساحات الاعتصام.

كانت قوات مكافحة الشغب العراقية قد اقتحمت ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة، فيما أكدت مصادر سقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك