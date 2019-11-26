ضبط كميات من اللوليتا واللبان ومشروب المانجو منتهية الصلاحية ببني سويف

بناءا علي تعليمات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بني سويف

تمكن فريق مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن في بني سويف، بقيادة محمد محمود مراقب أول الأغذية من ضبط منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في أحد مخازن مواد غذائية بمدينة الفشن.

وكانت المضبوطات عبارة عن ٢٠ كرتونة بداخلهم ١٢٠٠ كيس لوليتا بالفواكه، وعدد ١٢ كرتونة لبان بداخلهم ٢٠ علبة بعدد ٥٧٦٠ قطعة، وعدد ٦٠ كيس حلوى موز بداخل كل كيس ٢٤ قطعة بعدد١٤٤٠ قطعة وعدد٢٠ كيس سناكس بوزن الكيس الواحد ٣٣ جرام وعدد ٢٠٢ كيس تمر هندي زنة الكيس الواحد ٩٠ جرام وعدد ٢٤ كيس نشأ ذرة نقي وزن الكيس الواحد ٤٠ جرام وعدد ١٢ زجاجة من مشروب مانجو حجم كل زجاجة واحد لتر عدد ٢٤ زجاجة بلاستيكية من مشروب مانجو حجم كل زجاجة ٢٠٠ مل.

وبفحص المضبوطات تبين أنها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مخالفًا القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ والمخزن غير مستوف للاشتراطات النظافة الصحية ويدار بدون ترخيص مخالفًا القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ وتم التحفظ على المضبوطات بالإدارة الصحية بالفشن وحرر المحضر رقم ١٧٦١٧لسنة ٢٠١٩وجار العرض على النيابة.