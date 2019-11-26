أكد المخرج فرناندو فرياس عقب عرض فيلمه «أنا لم أعد هنا» ضمن فعاليات المسابقة الدولية، أنه استعان في عمل هذا الفيلم بأطفال حقيقيين ليؤدوا دور البطولة ضمن الأحداث، وهم بالفعل منتمون لفرقة موسيقية اسمها «التيركوس» في بلدة مونتيريه شمال شرق المكسيك، وقد استغرق 6 أشهر لتدريبهم كي يستطيعوا الوقوف أمام شاشة الكاميرا وأداء الأدوار الموكلة إليهم.

الفيلم تدور أحداثه حول بطل الفيلم يوليسيس الذي يعيش في بلدة مونتيريه شمال المكسيك، وهي بلدة تشتهر بعزفهم ورقصهم على نوع خاص من الموسيقى اسمه الكومبيا، ويضطر بسبب ظروف صعبة حدثت له أن يهاجر بشكل غير شرعي إلى أمريكا، ولكنه يظل يعاني من تنمر الناس عليه بسبب طبيعته في الملبس وقصة الشعر الغريبة وعدم تقبلهم لموسيقاه، وهو ما يشعره بعدم الانتماء، ولكن يتم ترحيله مجددا إلى المكسيك عقب تولي ترامب للرئاسة وبنائه حاجزا بين البلدين.

وفي الندوة التي أدارها الناقد السينمائي رامي عبدالرازق، أكد المخرج أنه لم يتعمد استخدام موسيقى الكومبيا تحديداً للتعبير عن قضايا التنمر وعدم تقبل المختلف، وقال: «أثناء عملي على الفيلم، كانت مدينة مونتيريه في الشمال المكسيكي هي الأنسب لبناء الأحداث نظراً لقربها من الحدود مع أمريكا، وهو ما يسهل مهمة عرض قضايا التهجير غير الشرعي والاتجار في المخدرات، وطبيعة أهل هذه المدينة أنهم يحبون هذه الموسيقى، والتي وجدتها فرصة جيدة لعرضها على الشاشة كنوع من محاولة البطل الهروب من الواقع المؤلم».

وَأضاف: «استعنت بأبطال غير محترفين، وهم بالفعل فرقة موسيقية تعيش في هذه المدينة، واستغرق تدريبهم 6 أشهر كاملة، أما التحضير للفيلم نفسه فاستغرق 7 سنوات كاملة، بسبب البحث المطول وكتابة السيناريو، أما التصوير فبدأ عام 2017 ثم اضطررنا للتوقف عام كامل لاستخراج تأشيرات الدخول إلى أمريكا، ثم استكملنا التصوير في مدينة نيويورك»، مؤكداً أنه صور في الأماكن الحقيقية دون الاستعانة بأي نوع من الديكورات.

أما عن عرض الفيلم، فقد أشار فرياس إلى أنه عُرض تجاريا في المكسيك، واضطر إلى وضع ترجمة بالإسبانية بسبب احتواء العمل على العديد من الألفاظ الشعبية جداً والتي لم يتمكن من فهمها عدد كبير من المشاهدين، أما عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فهو يعتبر العرض الأول له في المنطقة العربية بأكملها.

وقال المخرج فرناندو فرياس إن موسيقى الكومبيا أصلها من كولومبيا ولكن سكان هذه المدينة متأثرون بها بشدة.

ينشر بالتعاون مع نشرة مهرجان القاهرة السينمائي