وفاة أسير فلسطينى مريض بالسرطان فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، وفاة الأسير المريض سامى أبو دياك (36 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، فى مستشفى سجن الرملة الإسرائيلى.

وأكدت الهيئة أنه عقب الإعلان عن استشهاد الأسير أبو دياك عم الغضب والتنديد فى مختلف سجون الاحتلال، حيث كبّر الأسرى وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب فى وجه السجان، الأمر الذى قابلته إدارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل وإعلان حالة الاستنفار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت، أنه باستشهاد الأسير أبو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة (القتل) الطبى المتعمد داخل المعتقلات.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم العديد من الالتماسات للإفراج المبكر عن الأسير أبو دياك فى ظل تدهور الحالة الصحية له بشكل خطير وحرج، إلا أن الاحتلال كان يقابلها بالرفض.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن قتل الأسير أبو دياك طبيًا، وعن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدى والنفسى والإهمال الطبى للأسرى وغيرها من الانتهاكات والإجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم والتى يدفع الأسير الفلسطينى عمره ثمنا لها، ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولى على كيان الاحتلال.

وأبو دياك معتقل منذ 17 يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما، أمضى منها 17عاما، تم تشخيص إصابته بورم سرطانى فى الأمعاء فى شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة 5 سنوات بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى «سوروكا» الإسرائيلى، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوى ورئوى حاد له ما زاد من سوء وضعه.

وحملت منظمة التحرير الفلسطينية السلطات الإسرائيلية مسئولية القتل المتعمد لأبو دياك نتيجة الإهمال الطبى المتعمد من إدارة السجون.

من جانبها، حملت حركة «حماس» الفلسطينية إسرائيل المسئولية الكاملة عن استشهاد أبو دياك؛ بسبب ظروف اعتقاله السيئة وسياسة الإهمال الطبى بحقه، وتعمد عدم تقديم العلاج اللازم له، وصولا إلى قتله، رغم تدهور حالته الصحية».