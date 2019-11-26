مناصرو حزب الله وحركة أمل يقتحمون خيام المعتصمين بمدينة صور ويعتدون على المتظاهرين

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، بأن مناصري حزب الله وحركة أمل اقتحموا، مساء اليوم الاثنين، خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها، في اعتداء على المتظاهرين هناك.