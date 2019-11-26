مناصرو حزب الله وحركة أمل يقتحمون خيام المعتصمين بمدينة صور ويعتدون على المتظاهرين

الأكثر قراءة
مدرب حراس الأولمبي: أزمة مصطفى شوبير الوحيدة في والده
لمخالفته الآداب العامة.. تغيير اسم قرية بالدقهلية إلى «بلقاس أول» بناء على طلب الأهالي
مصرع طفلة بسبب «خربشة كلب» في الشرقية
النيابة: تفتيش موقع مدى مصر تم بإذن أمن الدولة العليا.. والتحريات: الإخوان أنشأوه لنشر أخبار كاذبة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، بأن مناصري حزب الله وحركة أمل اقتحموا، مساء اليوم الاثنين، خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها، في اعتداء على المتظاهرين هناك.