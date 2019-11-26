 مناصرو حزب الله وحركة أمل يقتحمون خيام المعتصمين بمدينة صور ويعتدون على المتظاهرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مناصرو حزب الله وحركة أمل يقتحمون خيام المعتصمين بمدينة صور ويعتدون على المتظاهرين

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 3:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 3:38 ص

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، بأن مناصري حزب الله وحركة أمل اقتحموا، مساء اليوم الاثنين، خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها، في اعتداء على المتظاهرين هناك.


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