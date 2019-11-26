 الإبقاء على الفائدة في نيجيريا مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 17 شهرا - بوابة الشروق
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الإبقاء على الفائدة في نيجيريا مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 17 شهرا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 10:34 م

قرر البنك المركزي النيجيري خلال اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 17 شهرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك جودوين إيفيلي قوله أن لجنة السياسة النقدية وافقت بإجماع أراء أعضائها البالغ عددهم 11 عضوا على استمرار سعر الفائدة عند مستوى 13.5%وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم.

يذكر أن معدل التضخم في نيجيريا ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 11.6% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في أعقاب إغلاق الحدود البرية في البلاد لوقف تهريب الأرز وهو الغذاء الرئيسي في الدول الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا.

وقال إيمفيلي إن تأثير قرار غلق الحدود البرية على ارتفاع الأسعار "رد فعل مؤقت" وإن لجنة السياسة النقدية قررت استمرار أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لآن التأثير السلبي لغلق الحدود أقل من التأثير الإيجابي له على المدى المتوسط.

في الوقت نفسه فإن معدل التضخم حاليا يزيد عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي ويتراوح بين 6% و9% على مدى أربع سنوات تقريبا. وفي أيلول/سبتمبر الماضي ذكر البنك أنه سيفكر في خفض الفائدة عندما ينخفض معدل التضخم إلى حدود 9%.

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