تفاصيل وفاة طالب في ظروف غامضة بالغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الطبي الخاص بوفاه"محمد.ح" تلميذ في الصف السادس الابتدائي، لم يذكر مصدر التيار الكهربائي المتسبب في صعق الطفل حتى وفاته.

وتضمن التقرير عدم وجود أي آثار ظاهريه في جسد جثة التلميذ، ولكنه رجح احتمالية وفاته أن يكون صعق تيار كهربائي دون تحديد مصدره.

وأفاد مسئول تنفيذي بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة التابع لديوان محافظة الغربية بأنه لا صحة لصعق الطفل كهربائيًا من أسلاك عارية من أعمدة كهربائية.

وتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة يفيد بوصول"محمد.ح.ا" بالصف السادس الابتدائى لمشرحة مستشفى المحلة العام جثة هامدة.

كما تبين من الفحص حسب مصادر امنيه أن وفاته عقب ملامسته لعمود إنارة عقب خروجه من المدرسة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.