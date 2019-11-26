3 شقيقات دفعن العالم لمناهضة العنف ضد المرأة

يحتفل العالم كل عام في 25 نوفمبر، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك لدعم الاهتمام بالمشكلات والاعتداء الجسدي والنفسي على المرأة في المجتمعات المختلفة.

يعود تاريخ هذا اليوم إلى 1960 بعد عملية الاغتيال الوحشية التي تعرضت لها 3 شقيقات "الأخوات ميرابال" وهن: (باتريسيا، وماريا مينريفيا، وأنطونيا)، الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، وجعلت الأمم المتحدة 25 نوفمبر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة؛ تكريما لهن.

وفي هذا التقرير، تستعرض "الشروق" قصة الأخوات ميرابال.

• معارضات لنظام تروخيلو

كن معارضات سياسيات لنظام تروخيلو، الذي ظل على هرم السلطة في بلاده حتى عام 1961، فارضا سيطرة مطلقة على البلاد من خلال تحالفه السري مع الكنيسة والأرستقراطيين والصحافة.

• فراشات:

شكلت الأخوات حركة باسم "14 يونيو"، ضمت مجموعة من المعارضين لنظام تروخيلو، وأطلق عليهن داخل الحركة لقب "الفراشات"؛ وذلك لجهودهن وحيوية الشباب بهن.

• القبض عليهن:

أمر تروخيلو باعتقالهن وسجنهن وتعذيبهن داخل السجون، ثم تم الإفراج عنهن، ولكن تم قتلهن من قبل مجهولين بطريقة وحشية بتاريخ 25 نوفمير، ولكن اغتيال الأخوات كان الضربة القاضية لنظام تروخيلو، الذي اغتيل بعد 6 أشهر من حادث اغتيال الشقيقات.

• تكريمهن:

بعد انهيار نظام تروخيلو باغتياله، كرمت الدولة ذكرى الأخوات ميرابال، وتم تحويل منزلهن إلى متحف للراحلات، يضم مقتنياتهن ويجمع العديد من الكتب والأفلام الوثائقية والسينمائية التي خلدت ذكراهن.