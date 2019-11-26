«الرقابة المالية» تصدر النظام الأساسى لاتحادى شركات التأجير التمويلى والتخصيم

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام الأساسى لاتحادى الشركات العاملة فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة، وفق بيان للهيئة اليوم.

وأوضح محمد عمران رئيس الهيئة، أن النظام الأساسى لكلا الاتحادين اختصَهما بوضع ميثاق شرف المهنة للعاملين فى النشاطين، «على أن توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادى للشركات العاملة فى مجال التأجير التمويلى».

ووفق عمران فإن كلا الاتحادين سيسمح لهما بوضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية أنشطة التمويل، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التى تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة تأجير تمويلى خاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، تعد عضوا باتحاد الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى، وكذا كل شركة تخصيم خاضعة لذات القانون عضوا باتحاد الشركات العاملة فى نشاط التخصيم بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية بالاتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام لكلا الاتحادين.

وقال عمران إنه بمجرد نشر النظام الأساسى لكلا الاتحادين فى الصحيفة الرسمية ستعين الهيئة لجنة تأسيسية لكل اتحاد مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لكل اتحاد، والتى ستعقد بحضور الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة.