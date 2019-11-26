وزيرة الهجرة لأول رئيس مصري لـ«الأعمال التجارية الكندية»: «بلدكم تفتخر بكم أمام العالم»

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى شهير جندي، المحامي المصري المقيم في كندا، على قرار تعيينه رئيسًا لغرفة الأعمال التجارية الكندية في مونتريال، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب داخل إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، والتي ضمت عددًا من الشخصيات الكندية في مجال المال والأعمال.

وأكدت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي بالمحامي المصري، أن أبناء مصر في الخارج يثبتون يومًا بعد يوم تميزهم وتفوقهم في مجالات مختلفة، بل وجدارتهم في توليهم المناصب المرموقة، بما يجعلهم دائمًا مصدر فخر وعزة لوطنهم الأم.

وأشادت، وزيرة الهجرة، بإسهامات المصريين بالخارج وسط المجتمعات التي يعيشون فيها، بشكل يعكس صورة إيجابية بناءة في مختلف الدول عن المصريين وحضارتهم.

من جانبه، أعرب شهير جندي عن شكره على تواصل وزيرة الهجرة معه وتهنئته، مؤكدًا على فخره بمصريته وفي كل الأحاديث الإعلامية التي يجريها.

وأشار "جندي" إلى أنه زار مؤخرًا مصر، واطلع خلالها على ما تشهده من تطورات وجهود تنموية ملموسة، مشددًا على تطلعه إلى تقديم كل الدعم والمساعدة للإنجازات التي تتحقق على أرض وطنه من خلال منصبه الجديد ومن خلال اتصالاته بالمستثمرين والبنوك في كندا.

جدير بالذكر أن المحامي المصري شهير جندي درس القانون في كلية الحقوق بجامعة ماك جيل الكندية ويتحدث ثلاث لغات، كما أنه متزوج من نيللي فانوس ولديهم أربعة أبناء.