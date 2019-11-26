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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب ألبانيا وكان مركزه يبعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال ضرب المنطقة صباح اليوم، في تمام الساعة 0354 بالتوقيت المحلي (0254 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات.

ووفقًا لبيانات الهيئة الأمريكية، فقد تعرضت ألبانيا خلال العشرين عاما الماضية، لزلزال واحد فقط تجاوزت قوته الست درجات في عام 2003 ، عندما ضرب زلزال قوته 6.3 درجة حدودها الجنوبية مع اليونان.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن السكان في منطقتي بوليا وبازيليكاتا بجنوبي إيطاليا شعروا بالزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة قد ضربت منطقة تبعد 60 كيلومترا شمال غربي تيرانا في أواخر سبتمبر الماضي مما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص.