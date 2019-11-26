اليوجا تساعد فى تحسين الصحة العقلية والسيطرة على التوتر

تعرف لعبة اليوجا بأنها أفضل وسيلة للاسترخاء، والحفاظ على اللياقة البدنية، فاليوجا قد تساعد على جلب العديد من الفوائد الصحية، ووفقا لموقع Newsinhealth فواحد من كل سبعة أشخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية يمارس اليوجا وذلك حسب إحصائيات صادرة العام الماضى.

أصل اليوجا يعود إلى الهند، فهى ممارسة روحية تشمل كل من الجسم والعقل، وتركز اليوجا الحديثة بشكل أكبر على الوضعيات البدنية وتقنيات التنفس والتأمل، ويتضمن التأمل تمارين تساعد على تصفية الذهن وتهدئة الأفكار.

وهناك العديد من أنواع اليوجا، بعضها بطىء ويركز على تثبيت الوضعيات، والبعض الآخر يركز على الحركات المتصلة بالتنفس.

وتشير الأبحاث إلى أن اليوجا تساعد فى تحسين الصحة العامة، وتساعد أيضا بعض الأشخاص على السيطرة على التوتر، وتحسين الصحة العقلية، وفقدان الوزن، والإقلاع عن التدخين، ويوصى العديد من الخبراء باليوجا كعلاج للمصابين بألم الظهر المزمن، وأوضحت بعض الدراسات التى أجريت على كبار السن والأشخاص المصابين بالسرطان أن اليوجا تحسن النوم لديهم.

والبحث فى فوائد اليوجا مستمر، فهناك دراسات جديدة تبحث فيما إذا كانت اليوجا قد تساعد فى حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

تقول الدكتورة باميلا جيتر، الخبيرة فى المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا فى أبحاثها عن اليوجا: «من خلال الممارسة، يمكن لليوجا أن تعلمك توجيه العقل نحو شىء واحد».

وأضافت باميلا أن اليوجا تتطلب الكثير من الممارسة، وليصبح جزء التأمل سهلا يجب التركيز على الجوانب المادية فى البداية، وتحذر من إحلال اليوجا محل العلاج، فمن غير الواضح بعد ما هو الشىء المؤثر والنشط فى اليوجا، فهى تجمع بين العناصر المادية والعقلية والروحية وغيرها.

وتقدم باميلا جيتر نصيحتها قائلة: «إذا كنت تمارس اليوجا لأول مرة فابدأ ببطئ وبعناية لتجنب أى نوع من الضرر، وإذا كانت لديك حالة طبية، فتواصل مع الطبيب قبل البدء، فكل جسم مختلف عن غيره، ويجب تعديل أوضاع اليوجا بناء على قدراته».