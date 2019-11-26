الخارجية الإيطالية: لا يوجد حتى الآن أي إيطالي متضرر من زلزال ألبانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه لا يوجد حتى الآن أي إيطالي متضرر من الزلزال الذي ضرب ألبانيا اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مصرع 6 أشخاص على الأقل وإصابة 325.

وقال دي مايو -في تصريح اليوم نقلته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية- إن بلاده قامت بتنشيط وحدة الأزمات بالوزارة وتراقب الوضع إثر الزلزال.

وأوضح أنه تم تفعيل وحدة الأزمات على الفور وهي تعمل منذ الليلة الماضية لإجراء التحقيقات المناسبة مع السفارة الإيطالية في تيرانا.

وأشارت الحصيلة الأولى التي أعلنتها السلطات المحلية، للزلزال الذي ضرب ألبانيا وكان مركزه قرب العاصمة تيرانا، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر إلى وقوع 6 قتلى وأكثر من 300 مصاب.