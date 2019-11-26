موسكو: الانتهاء من توريد الفوج الأخير من منظومة «إس-400» إلى الهند عام 2025

أعلن المدير العام لشركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية الحكومية لتصدير السلاح، ألكسندر ميخييف، أنه سيتم الانتهاء من توريد الفوج الخامس من منظومة صواريخ الدفاع الجوي (إس 400) إلى الهند في عام 2025.

وقال ميخييف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء- "نأمل أن يستمر كل شيء وفقا للخطة، حيث إن العمل أمامنا كبير نتيجة لحجم العقد مع الهند".

وأضاف: "من المخطط الانتهاء من توريد الفوج الخامس والأخير من منظومة "إس-400" (تريومف) بالكامل في النصف الأول من عام 2025"، مشيرا إلى أن تسليم الفوج الأول سيتم في سبتمبر 2021 بعد عامين بالضبط من استلام المبالغ المالية المسبقة.

يذكر أن روسيا وقّعت عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج من "إس-400"، تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

وكان قد تم توقيع عقد توريد هذه الصواريخ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.