حقوق الإنسان الكويتية : 54 % من النساء في البلاد تعرضن للعنف

أظهر استبيان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أعدته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن 54 % من النساء في الكويت (من مختلف الجنسيات) تعرضن للعنف، مقابل 46 في المئة لم يتعرضن للعنف.

ونقلت صحيفة" الراي" الكويتية في عددها الصادر غدا الثلاثاء عرضا للاستبيان الذي قدمت نتائجــه الأميـــن العام المساعد في الجمعيةالمحامية أطياب الشطي اليوم الاثنين خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «نحو رؤية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة»، فإن العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 45 في المئة، يليه العنف الجسدي بنسبة 36 في المئـــة، ثم العنـــف الجنسي بنسبة 16 في المئة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 2 في المئة.

وبلغت نسبة عدم الإبلاغ عن العنف 78 في المئة، فيما بلغت نسبة الإبلاغ 22 في المئة.

وتراوحت أعمار المستجوبين المشاركين في الاستبيان بين 17 و57 سنة، فيما بلغ عددهم 320 فرداً من بينهم 243 مِن الإناث و56 مِن الذكور،و8 لم يفصحوا عن الجنس و13 صنفوا أنفسهم بغير ذلك.

يأتي الاستبيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بيوم 25 نوفمبر من كل عام