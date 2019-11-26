محافظ الدقهلية يعلم تقديم مساعدات مالية وفرص عمل في لقاء المواطنين

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية لـ45 مواطنا وطلب من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعه ربطهم بالبرنامج، على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم.

وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة القوى العاملة، بحث توفير 3 فرص عمل في القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية وتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم، وطلب من وكيل وزارة الصحة توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لمواطنين اثنين، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم،ووجه بصرف كرسي متحرك لسيدة مسنة من حي غرب نظرا لظروفها الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذي عقد اليوم بحضور سعد الفرماوي، السكرتير المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات.